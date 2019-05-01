14 yaşındaki Zişan 30 saattir kayıp

Edinilen bilgiye göre, Hikmet Kozan İlköğretim Okulu öğrencisi 14 yaşındaki Zişan G.'nin annesi okul dışından bazı kişilerle görüştüğü gerekçesiyle okula çağrıldı. Annesinin eve gitmesini söylediği çocuk, evden çantasını alarak kayıplara karıştı. Küçük kızın ailesi, Zişan G.'nin bulunması için polise başvurdu. Küçük kızın babası Fatih Göksu, “Dün saat 15.00'ten beri kızım kayıp. Okuldan çıkıp eve geliyor. Evden çıkıp gidiyor ve daha sonra bir daha haber alamadık. Emniyet güçlerimizden yardım bekliyor ve daha ilgili olmalarını istiyoruz. Gören duyanlardan Allah rızası için yardımcı olmalarını istiyorum.” dedi.

Zişan G.'nin okul etrafından birkaç kişiyle görüştüğü haberini aldıklarını söyleyen dayısı Ferdi Yılmaz, “Yeğenimin okul etrafından birkaç kişiyle görüştüğü haberini aldık. Detaylı bilgiyi almak için okul yönetimiyle görüştük. Görüştükten sonra kızımız eve gidiyor, evden çıkıyor ve bir daha haber alamıyoruz. 24 saat geçmesine rağmen, herhangi bir şekilde bilgi gelmedi. Emniyet güçlerinin bu konu hakkında biraz daha titiz çalışma yapmasını istiyoruz. Çünkü kızımız 14 yaşında ve bir kız çocuğu. Bu konu hakkında özellikle Kayseri emniyetinden yardım istiyoruz. Kızımızın bir an önce bulunmasını rica ediyoruz.” dedi.

14 yaşındaki Zişan G.'nin acılı ailesi, kızlarından gelecek haberi bekliyor ve vatandaşlardan da yardım istiyorlar.

Eren Kan