140'ıncı saatte umudun adı 7 aylık Hamza bebek oldu

Asrın en büyük doğal felaketi olarak kayıtlara geçen deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Felaketin 6'ıncı gününde umutlu bekleyiş sürerken güzel haberler gelmeye devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, AFAD, UMKE, jandarma, gönüllüler ve yurt dışından gelen ekipler canhıraş şekilde enkaz altında gelecek umut dolu sese kulak veriyor. Hatay'da enkaz altında bir bebeğin ağladığını duyan ekipler hemen harekete geçti. 7 aylık olduğu ve isminin Hamza olduğu öğrenilen bebek, enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

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