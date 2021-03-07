İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

148 erkek içinde tek kadın vatman

148 erkek içinde tek kadın vatman
148 erkek içinde tek kadın vatman

Bursa’da rayların üzerinde her gün binlerce vatandaşı taşıyan BursaRay’ın tek kadın vatmanı Esra Sever, 148 erkek meslektaşının içinde 3 yıldır mesleğini başarı ile icra ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği (BURULAŞ) hafif raylı sisteminde 3 yıldır vatman olarak çalışan Esra Sever, 148 erkek meslektaşının içinde tek kadın olarak dikkat çekiyor. 45 yaşındaki 2 çocuk annesi Esra Sever, tutkuyla yaptığı işini emekliliğine kadar sürdürmek istiyor. Görenlerin biraz şaşırdığı ama çoğunlukla tebrik ettiği Sever, kadınların istedikleri zaman başaramayacakları iş olmadığına dikkat çekiyor.

“3 yıldır tren sürücülüğü yapıyorum” diyen Sever, “Tabii her mesleğin zorlukları olduğu gibi bizim mesleğin de zorlukları var. Ama insanlar istedikten sonra zorlukların üstesinden gelebilirler. Biz tren kullanırken arıza durumları olabiliyor. Gereğinde müdahale edip sürüşü hazırladıktan sonra çok fazla da zorluğu yok” dedi.
148 erkeğin içinde şu an tek kadın tren sürücü olduğunun altını çizen Sever, “Kadınlar ve erkeklerden de güzel tepkiler alıyorum. Sonuçta yapılabilecek güzel bir meslek. Dışardan kadınlara zor gelebilir ama işin içine girdikten sonra yapılabilir. Hayatın içinde kadınlar da olmalıdır. Hayat, erkeklere özgü bir yaşam tarzı değil. Bütün sektörlerde kadınların olması gerektiğini düşünüyorum. Buradan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum” diye konuştu.

Samet Doğru
 

İLGİLİ HABER
İki çocuk annesi “Gül Usta” 14 yıldır oto lastikçi dükkanı işletiyor İki çocuk annesi “Gül Usta” 14 yıldır oto lastikçi dükkanı işletiyor
İLGİLİ HABER
Gümüşhanenin Safiye Anası 28 yıldır direksiyon başında Gümüşhane’nin Safiye Ana’sı 28 yıldır direksiyon başında
İLGİLİ HABER
Sedefçilik mesleğinin tek kadın ustası Sedefçilik mesleğinin tek kadın ustası
İLGİLİ HABER
Onlar 112 ambulans servisinin kadın kahramanları Onlar 112 ambulans servisinin kadın kahramanları

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.