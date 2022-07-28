15 bin euroluk akülü araç bağışladı, 80 adet daha akülü araç sözü verdi

Çarşamba ilçesi Costal mevkisinde yaşayan Merve Şentürk, hayali olan akülü araca kavuştu. Aracın teslimini ise Başkan Halit Doğan, iş adamı Ron Gezelle ve gurbetçi Olgun Aydoğan yaptı. Bir sosyal sorumluluk projesi dahilinde yıllardır Türkiye'nin farklı şehirlerinde ve özellikle Samsun'da yüzlerce engelli vatandaşa akülü veya manuel sandalye dağıtan Ron Gezelle ve Olgun Aydoğan 80 adet akülü araç, 25 tane de manuel tekerlekli sandalye sözü verdi.

“Ben hep böyle bir araba istiyordum”

Akülü arabasına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Merve Şentürk, “13 gün yoğun bakımda yattım. 13 günün ardından bu bana çok güzel bir sürpriz oldu. Çok mutluyum. Ben hep böyle bir araba istiyordum. Bugüne nasipmiş. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Daha büyük mutluluk olamaz”

Etkinlikte Ron Gezelle, “Bu benim için küçük bir şey. Ben bu anı gördüm ve çok mutlu oldum. Bundan daha büyük bir mutluluk olmaz. 80 tane akülü araç ve 25 tane de manuel sandalye sözü veriyorum” diye konuştu.

“Hepimizin birbirimize karşı görevleri var”

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ise “Merve'nin mutluluğu bizim de mutluluğumuz oldu. Aynı zamanda Merve gibi bu tip araçlara ihtiyacı olan insanlarımız var. Birkaç yıl önce biz yine yapmıştık. Olgun Bey ise bu tür sosyal sorumluluk projelerine imza atan bir arkadaşımız. Biz bu vesile ile tanıştık. Hollanda'dan gelen misafirimiz aracılığıyla inşallah 80 tane araç daha Çarşamba'ya gelmiş olacak. Sadece Çarşamba için değil ihtiyacı olan tüm insanların ihtiyacını giderecektir. Bizim de bu dokunuşumuz ile mutlu olacağımız bir iş olacak. Biz buna sadece engelli aracı vermişiz gibi bir iş olarak bakmıyoruz. Esasında karşılıklı mutluluğumuzu sağlayan, insanların zor yaşamlarına dikkat çekmeyi sağlayan bir durumdur. Hepimizin birbirimize karşı görevleri var” şeklinde konuştu.

Akülü araç tesliminin sonunda Başkan Doğan, Ron Gezelle'ye Çarşamba'nın meşhur yumurta topuk ayakkabısını ve 8 köşe kasketini hediye etti.

Furkan Abrek Ünal

