15 bin KHK'lı oy kullanmış

AK Parti'nin İstanbul seçimlerinin iptali konusundaki Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yaptığı başvurudaki delillere yenileri ekleniyor. AK Parti bu kapsamda, KHK'dan ihraç edilenlerin seçmen olamayacağını iddia ederek, YSK'ya 15 binden fazla KHK ile ihraç edilen seçmenin oy kullandığına yönelik ek delilleri içeren dilekçe sundu.

AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz'un geçtiğimiz günlerde KHK'dan ihraç edilenlerin seçmen de olamayacağına yönelik açıklaması kamuoyunda tartışmalara sebep oldu. Ancak, AK Parti bu iddiasını YSK'ya da taşımaya karar verdi. Edinilen bilgilere göre AK Parti'nin İstanbul seçimleri konusunda hukuk komisyonu üyeleri birkaç gündür sabahlayarak, İstanbul'da oy kullanan KHK'lı seçmenlerin listesini çıkardı. AK Partili Yavuz, gazetemize yaptığı açıklamada, KHK'dan ihraç edilen 15 binden fazla seçmenin İstanbul'da oy kullandığını tespit ettiklerini söyledi. Yavuz, “Tespitlerimiz sürüyor. Bu sayının 20 binlere ulaşacağını düşünüyoruz. Bunların oy kullanmaları kanunla yasaklanmış. 2016 yılında çıkarılan KHK ile kamudan ihraç edilenlerin, kamu hizmetlerinden yasaklanması öngörülüyor. 298 sayılı kanunun 8'inci maddesinde de ‘Seçmen olamayacaklar' arasında kamu hizmetlerinden yasaklananlar da sayılıyor. Yani seçmen olmamaları gerekirken, bizim bulgularımıza göre İstanbul'da 15 binden fazla bu durumdaki kişi seçmen olmuş ve oy kullanmış” dedi. KHK'dan ihraç edilenlerin seçmen olamayacaklarına ilişkin iddiaların Anayasaya aykırı olmadığını da belirten Yavuz, “Anayasanın 67'inci maddesi '18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma haklarına sahiptir. Bu hakların kullanılması kanunla düzenlenir' diyor. 298 Sayılı kanunda ise, kamu hizmetinden yasaklı olanların seçmen sıfatının olmayacağına hükmediyor. Yani Anayasaya bir aykırılık söz konusu değil” görüşünü dile getirdi.

YENİ DELİLLER BULUNDU

Dün akşam İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin yeni bir dilekçe ile birlikte YSK'ya sunulan ek deliller arasında 15 binden fazla KHK'lı seçmenin oy kullandığına yönelik tespitlere de yer verildiğini belirten Yavuz, “Biz ilk başvuru dilekçemizde 2 bin 308 kısıtlı seçmenin oy kullandığına yönelik ilgili delil sunmuştuk. Sonrasında yaptığımız araştırmalarda bu durumda olan 500 seçmenin daha oy kullandığını tespit ettik” diye konuştu.

KESKİN SÜRECİ İZLENECEK

Öte yandan, zihinsel engeli mahkeme kararı ile tespit edilenlerin, oy kullandığının ortaya çıkması sebebiyle Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde seçimlerin iptaline yol açan süreç, İstanbul seçimlerinde de izlenecek. AK Partili Yavuz, “Biz İstanbul'da 21 bin civarında zihinsel engeli olan seçmen tespit ettik. Bu durumda olanların mahkeme kararlarına da ulaştık. Yani oy kullanmalarına engel durumlarını tespit ettik. Ama tamamıyla ilgili karar var mı bilmiyoruz. Araştırıyoruz. Eğer biz temin edemezsek, YSK'dan mahkemelere yazı yazarak bu kişilerin durumunu araştırmasını isteyeceğiz” dedi. YSK'nın daha önceki kararlarına göre mahkeme kararı ile vasi tayin edilen zihinsel engellilerin oy kullanma hakkı bulunmuyor. Bu kişilerle ilgili bir mahkeme kararı yoksa seçmen olmalarının önünde bir engel bulunmuyor.

Türkiye Gazetesi