15 dakika boyunca su altında kalan çocuk yaşam savaşı veriyor

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesinin Değirmenbaşı mevkiine ailesiyle beraber giden 10 yaşındaki İbrahim Deniz Tatlı, burada bulunan suya girdi. Suda akıntıya kapılan çocuk, su içerisindeki kayalıklara takılarak suyun dibine battı. Durumu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi vererek yardım istedi. Durum üzerine Adıyaman 112 Komuta Kontrol Merkezi bölgeye en yakın olan sağlık ekibini ve AFAD ekiplerini sevk etti. Olay yerindeki vatandaşlar, ekipler olay yerine gelene kadar suya girerek küçük çocuğu aramaya başladı. Vatandaşların yoğun uğraşları sonucunda küçük çocuk yaklaşık 15 dakikanın ardından su altından çıkarıldı. Vatandaşlar tarafından çıkarılan çocuk, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği ve yoğun bakım servisinde yaşam savaşı verdiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Ömer Faruk Aydın