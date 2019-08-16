15 dakikalık yağış ve fırtına hayatı felç etti

Uzunköprü ilçesinde aniden bastıran ve 15 dakika süren fırtına ve yağış su baskınlarına neden oldu. Fırtınadan dolayı ilçe merkezinde yaklaşık 3 mahallede elektrik kesintisi yaşandı. Şiddetli yağış nedeniyle otogar bölgesine bir süre ulaşım kapandı. Uzunköprü belediyesi fen işleri ekipleri yaklaşık 3 ana bölgede kanalizasyonların devrilen ağaçlardan dolayı tıkandığını ve 20 kişilik bir ekip ile çalışmaların tüm gece süreceğini ifade etti. Şiddetli fırtına dan dolayı devrilen ağaçlar kepçe yardımıyla kaldırıldı.

Sercan Ülgen



