15 dakikalık yağış Vezirköprü'de hayatı felç etti

Dün akşam 18.15'te başlayan şiddetli yağmur ve dolu sele neden oldu. İlçede 15 dakika süren yağış nedeniyle bazı cadde ile sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Kısa sürede metrekareye düşen 37 kilo yağışa hazırlıksız yakalanan ilçe sakinleri, sağanak yağış ve misket büyüklüğünde doludan dolayı saklanacak yer aradı.

Sağanak ve solu sonrası ilçede taşan dereler çevreye zarar verdi. Park halindeki bir araç sel sularına kapılırken, aracı bulma çalışmaları devam ediyor. Yine sel sularına kapılan 1 traktör vatandaşların da yardımıyla kurtarılırken, kısa süreliğine kapatılan Vezirköprü-Havza çıkışındaki yol Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından tekrar açıldı.

Sel ve su baskınının ardından bazı tarım arazileri ve zemin kattaki evler zarar görürken, zararın giderilmesi için çalışmalar da devam ediyor.

Adnan Aci



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