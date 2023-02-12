15 gün erken doğan buzağılara 'Deprem' ismini verdi

7.7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşayan Şeref Uzdilli'nin ahırındaki iki ineği, depremin 1'inci ve 2'nci gününde doğum yaptı. Uzdilli, 15 gün erken doğan buzağılarına "Deprem 1" ve "Deprem 2" isimlerini verdi. Uzdilli, kazanlarda pişirdiği sütleri de bölgede görev yapan Yahşihan Belediyesi personelinin de desteğiyle depremzedelere ve çadır kentlere ulaştırıyor.

Yem ve saman ihtiyacının olduğunu ifade eden Şeref Uzdilli, "Depremin 1'inci günü biri, diğeri de 2'nci günü doğdu. Buzağıların isimlerini 'Deprem 1' ve 'Deprem 2' koyduk. Allah kimseye bu acıları yaşatmasın. Şu anda burada kimse yem saman satmıyor. Satılsa alacağız ama kimsede yok. Herkesin binaları çöktü. Yemler hep göçük altında kaldı. Sadece saman ve yem sıkıntımız var. İnşallah bu zor günleri atlatırız" dedi.

Hasan Ay

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