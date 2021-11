15. If Wedding Fashion İzmir, kapılarını ziyaretçilere açıyor

Moda sektörü temsilcileri 16-19 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 15. If Wedding Fashion İzmir Fuarı'nda bir araya gelecek. Sektör temsilcileriyle alıcıları buluşturacak olan Se Ajans-World Of The Fashion Erkan Yilmaz organizatörlüğündeki defile ise moda ve sanat dünyasından isimleri buluşturacak. Defilede Demet Şener, Özge Ulusoy, Wilma Elles, Ece Gürsel, Şevval Şahin, Gizem Ozdilli, Sema Şimşek, Deniz Pulas, Merve Aydın, Sema Aydemir gibi isimler yer alacak. Defilenin kareografisini ise Serkan Duman ile Gökhan Duman üstlendi. Dünya ülkeleri tarafından da ilgiyle takip edilen etkinlikte 89 ülkeden ziyaretçi gelmesi bekleniyor.