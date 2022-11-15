1,5 kilogram kubar esrarla yakalandı, çorabından bile çıktı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde satıcısı ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen jandarma, Karakeçili ilçesinde şüpheli şüpheli şahıs A.C.'nin bulunduğu aracı durdurdu. Yapılan üst aramasında şahsın ayağındaki çorabından ve çantasından 1,5 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Hasan Ay
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