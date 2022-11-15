1,5 kilogram kubar esrarla yakalandı, çorabından bile çıktı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde satıcısı ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen jandarma, Karakeçili ilçesinde şüpheli şüpheli şahıs A.C.'nin bulunduğu aracı durdurdu. Yapılan üst aramasında şahsın ayağındaki çorabından ve çantasından 1,5 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Hasan Ay

İLGİLİ HABER İzmir'de araçlarında 5 kilo uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

İLGİLİ HABER TEM’de durdurulan araçtan 32 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İLGİLİ HABER Nefes kesen operasyonlarda onlarca kilo uyuşturucu ve silah ele geçrildi

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.