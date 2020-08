15 kilometrelik tozlu yolculuk süt sağımıyla son buluyor

Günde iki defa zorlu ve tozlu yolculuğun ardından hayvanlar süt sağımı için Van Gölü kıyısında bulunan alana getiriliyor. Köyün kadınları ve kızları tarafından süt sağımı gerçekleştirilen yüzlerce küçükbaş hayvan, daha sonra aynı yoldan tekrar toz bulutları içinde yaylaya götürülüyor. Her yıl aynı zorluğu yaşadıklarını belirten köylüler, bu yolculukta bazı hayvanların gözlerinde hastalık oluştuğunu belirtti.

Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara hayvanlarını çıkaran köylüler, bu tozlu yolculuğu her gün gerçekleştiriyorlar. 15 kilometrelik yolu tamamlayan hayvanlar Van Gölü kıyısına gelerek susuzluklarını giderip sağımı bekliyor.

Köydeki berivanlar da günde 2 kez gerçekleştirdikleri sağımdan elde ettikleri sütle yoğurt ve peynir yaparak satıyor. Köylülerden Nurullah Uğur, köyde 5 ayrı sürüden yaklaşık 3 bin 500 hayvan olduğunu belirterek, “Kıyıdüzü köyünde oturuyorum. Burada tarım ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Hayvanlarımız günde iki defa sağıma getiriliyor. Saat 11.00 sıralarında geliyor. 2-3 saat dinlendikten sonra 15.00 sıralarında ikinci sağıma geliyorlar. Sağımın ardından yaklaşık 15 kilometrelik tozlu bir yolculuğun ardından yaylaya gidiyorlar. Bizim hayvanlar ve Berivanlar zorluk çekiyor. Köyümüzde 5 sürü var. Her sürüde 500-700 arasında değişen hayvan var. Tozlu yolculuk gerçekleşirken hayvanların gözlerinde sıkıntı yaşanırken, bazen de hastalılarla karşılaşıyoruz. Bayağı zorluklar yaşıyoruz. Yaylamızda su olmadığı için hayvanların su ihtiyacını gidermek için 15 kilometre her gün yol yürüterek köye getiriyoruz” dedi.

Berivanlardan Mircan Alican ise günde iki kez sağım yaptıklarını söyleyerek, “Buradan elde ettiğimiz sütleri yoğurt ve peynir yaparak satıyoruz. Biz sabah kahvaltımızı yapıp evlerimizin işlerini tamamladıktan sonra beriye geliyoruz. Bizim 70 küçükbaş hayvanımız var. Buraya gelince herkes kendi hayvanını bulup sağımını gerçekleştiriyor” diye konuştu.

