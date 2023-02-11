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15 metrelik enkazdan 116 saat sonra çıkarıldı

15 metrelik enkazdan 116 saat sonra çıkarıldı
15 metrelik enkazdan 116 saat sonra çıkarıldı

Hatay'da çöken 8 katlı binanın enkazında kalan 56 yaşındaki Tülin Güzeloğlu, 15 metrelik enkazdan 116 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Tülin Güzeloğlu'nun enkazda görüntüleri kameralara yansıdı.

15 metrelik enkazdan 116 saat sonra çıkarıldı - Tıkla İzle

Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan 8 katlı Ahmet Gürses Apartmanı'nda yaşayan 57 yaşındaki Tülin Güzeloğlu deprem sonrası binanın enkazı altında kaldı. Güzeloğlu 8 saatlik kurtarma çalışmasının ardından Kuşadası, Şimşekler ve Meksika arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla 116 saat sonra kurtarıldı. Ekipler, yerle bir olan 8 katlı apartmanda adeta zamanla yarıştı. Tülin Güzeloğlu, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

Öte yandan enkazdan kurtarılan Tülin Güzeloğlu kendisini kurtaran arama kurtarma ekiplerine bir tepsi baklava sözü verdi.

Ahmet Berke Erdal - Ahmet Arslan

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