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1,5 metrelik kar altındaki köyler havadan görüntülendi

1,5 metrelik kar altındaki köyler havadan görüntülendi
1,5 metrelik kar altındaki köyler havadan görüntülendi

Bartın’da kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı köylerde oluşan manzaralar drone ile havadan görüntülendi.

1,5 metrelik kar altındaki köyler havadan görüntülendi - Foto Galeri
1,5 metrelik kar altındaki köyler havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan kar yağışlarının ardından Bartın'ın yüksek rakımlı bölgelerinde kar kalınlığı yer yer 1,5 metreye ulaştı. Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Isırganlı, Gökpınar ve Şirinler köylerindeki kar manzaraları drone ile havadan görüntülendi.

Köylerin; yamaçlarında başlayan çam ormanları, eteklerinden kıvrılarak akıp geçen derelerin yanı sıra tek katlı ahşap evlerin çatılarındaki kar örtüsü tabloları aratmayan eşsiz manzaralar oluşturdu. Bölgede kapalı olan köy yollarının açılması ve enerji verilmeyen köylerdeki arızaların giderilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Yarından itibaren bölgedeki kar yağışının yoğun bir şekilde devam etmesi bekleniyor.

Bülent Bostancı
 

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