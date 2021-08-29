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15 metrelik şelale, pandemi ve sıcaktan bunalanların ilgi odağı oldu

15 metrelik şelale, pandemi ve sıcaktan bunalanların ilgi odağı oldu
15 metrelik şelale, pandemi ve sıcaktan bunalanların ilgi odağı oldu

Bingöl’de bunaltıcı sıcaklar ve pandemiden kaçmak isteyen birçok vatandaş, hafta sonlarını vadi arasındaki 15 metrelik şelale altında yüzerek serinliyor.

15 metrelik şelale, pandemi ve sıcaktan bunalanların ilgi odağı oldu - Tıkla İzle

Bingöl merkeze yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunan Karlıova ilçesine bağlı Halifan köyündeki 15 metrelik Yekmal Şelalesi, son birkaç yıldır vatandaşların ilgi odağı oldu.

Korona virüs pandemisinden ve bunaltıcı sıcaklardan kaçan birçok vatandaş, hafta sonları vadi arasında bulunan şelalede yüzerek vakit geçiriyor. Birkaç doğal kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan şelale, görüntüsüyle de kendisine hayran bırakıyor.

Bingöl merkezden gelen ve hafta sonunu arkadaşlarıyla burada değerlendiren Özgür Över, şelalenin doğa harikası bir güzelliğe sahip olduğunu belirtti. Över, “Bunaltıcı sıcaklarından kaçarak Bingöl'e 40 kilometre uzaklıkta bulunan Halifan köyündeki şelaleye geldik. Buranın hava sıcaklığı çok iyi, biz de hafta sonları burayı tercih ediyoruz. Pandemiden ve hastalıktan uzaklaşmak isteyenlere burayı tavsiye edebilirim, çok güzel bir yer” dedi.

Muhammet Ali Çiftçi
 

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