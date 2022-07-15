15 Temmuz anısına Cuma hutbesini ay yıldızlı cübbesiyle okudu

Karasu Çarşılı Merkez Camii'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz şehitleri anısına Cuma namazı öncesi mevlidi şerif okutuldu. Programda İlçe Müftülüğü Şube Müdür Murat Çetin, Ulu Camii Müezzin Kayyımı İrfan Bulut ve Yeşilköy Camii İmam Hatibi Yunus mevlidi şerif okudu. İlçe Müftüsü Bektaş Günay öncülüğünde dua edildi.

Ardından Merkez Çarşılı Camii İmam Hatibi Ali Sarımert, Cuma hutbesini okudu. Hutbede Ali Sarımert'in günün anlam ve önemine binaen giydiği ay yıldızlı cübbe ve sarığı dikkat çekti. Camii İmam Hatibi Ali Sarımert, “Bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Gazilerimize de sağlık versin. Rabbim böyle bir acıyı bir daha göstermesin. Cübbenin tasarımını kendim yaptım ve bir arkadaşıma diktirdim. Bugünün anısına, bütün şehitlerimizin hatırası olarak Cuma namazını Türk bayraklı cübbemizle kıldıracağım” dedi.

Esra Angün



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