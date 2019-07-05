15 Temmuz darbe teşebbüsünden bu yana bin 354 kişi tutuklandı

15 Temmuz 2016 günü Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsü, ülke genelinde 251 vatandaşın şehit, 2 bin 500'ün üzerinde vatandaşın yaralanmasına neden olmuştu. Darbe teşebbüsünün en önemli kilit noktalarından bir tanesi de Sakarya idi. Sakarya'da darbe teşebbüsünü 1. Motorize Piyade Komutanlığı Vekili Albay Uğur Çoşkun başta olmak üzere Kurmay Albay Bahri Gürhan, Albay Ahmet Üzer, Yarbay İlhan Aysan, Yüzbaşı Yavuz Soyer, Binbaşı Ali Şahin, Üstteğmen Kayhan Demir, İsmail Öcal'ın yönlendirdiği belirlenmişti. Sakarya Valiliğini almak isteyen darbeci askerler yolları tanklarla kapatmak istemişti. 15 Temmuz günü vatandaşların da desteği ile darbe girişimi başarısız olurken, Sakarya'da “Anayasal düzeni ortadan kaldırma ve bozma, adam öldürmeye teşebbüs, kamu malına zarar verme, iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme, hizmete mahsus eşyayı tahrip, terk ve kaybetme, 6136 sayılı yasaya muhalefet, genel güvenliği tehlikeye sokma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahlı terör örgütü yöneticisi olma” suçlarından çok sayıda asker gözaltına alınmıştı.

Adil Öksüz hala firarda

15 Temmuz darbe teşebbüsünde FETÖ'nün sözde 'Hava Kuvvetleri imamı' olduğu iddia edilen Adil Öksüz, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve bazı kuvvet komutanlarının darbeciler tarafından rehin tutulduğu Ankara'daki Akıncılar 4. Ana Jet Üs Komutanlığında 16 Temmuz sabahı yakalanmış ve getirildiği Ankara Batı Adliyesinden adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Sakarya Üniversitesinde ilahiyat profesörü olan Adil Öksüz, daha sonra sırra kadem basarak kaybolmuştu.

Demokrasi nöbetleri

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne darbe girişiminde bulunulması sonrasında yüz binler tüm ülkede olduğu gibi Sakarya'da da demokrasi nöbetleri tutmuştu. Yüz binlerce vatandaş darbe teşebbüsü akşamından itibaren Demokrasi Meydanı'nda toplanarak birlik mesajları vermişti. Nöbetlere dönemin valisi Hüseyin Avni Coş başta olmak üzere tüm protokol katılmıştı. Sabahlara kadar süren demokrasi nöbetlerinde vatandaşlar çadır kurmuş ve orada kalmıştı.

Bin 354 şahıs tutuklandı

Yaşanan darbe teşebbüsü sonrasında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimat ile operasyonlar düzenledi. Operasyonlar kapsamında Sakarya'da darbe teşebbüsünü yöneten 1. Motorize Piyade Komutanlığı Vekili Albay Uğur Çoşkun başta olmak üzere çok sayıda asker gözaltına alındı. Ekipler, yaptıkları aramada ikametlerde çok sayıda örgütsel doküman ve materyal ele geçirdi. 15 Temmuz 2016 gününden bu tarihe kadar Sakarya'da FETÖ'den 4 bin 163 şahıs hakkında işlem yapıldığı belirtildi. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şahıslardan bin 354'ünün ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Remzi Şimşek

