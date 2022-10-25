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15 Temmuz Demokrasi otogarında cep telefonu hırsızlığı kamerada

15 Temmuz Demokrasi otogarında cep telefonu hırsızlığı kamerada
15 Temmuz Demokrasi otogarında cep telefonu hırsızlığı kamerada

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda şüpheli şahıs arama yapma bahanesiyle bir kişinin cep telefonunu çaldı. Şahsın cep telefonunu alıp kaçtığı o anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

15 Temmuz Demokrasi otogarında cep telefonu hırsızlığı kamerada - Tıkla İzle

Olay, 15 Temmuz Demokrasi Otogarında 15 Ekim 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah İlter, babasını yolcu etmek için otogara geldi. İlter daha sonra valizleri otobüse yüklemek istediği sırada bir kişiyle tanışıp konuşmaya başladı. Görüşmenin ardından otogar içerisinde bulunan oturma salonunda beklediği sırada, şahıs yanına tekrardan gelip sohbet etmeye başladı. Bu esnada şüpheli kişi annesini arama bahanesiyle Abdullah İlter'in telefonu aldı. Şahıs telefonu aldıktan kısa bir süre sonra yürümeye başlayıp oradan uzaklaştı. Durumu fark eden telefon sahibi peşinden gitti ancak şahıs gözden kaybolup 11 bin lira değerindeki telefonu çalıp kaçtı. O anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Armağan Yılmaz
 

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