15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yılbaşı yoğunluğu

Yılbaşını sevdikleriyle bir arada geçirmek isteyen vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nın yolunu tutarken, seyahat firmaları talebe yanıt vermek için ek seferler koydu. Öte yandan, otobüs şoförleri ise koyulan ek seferler nedeniyle yeni yılı direksiyon başında karşılayacak.

“Yeni yıla bu yoğunlukla gireceğiz”

Konu hakkında konuşan otobüs firması yetkilisi Murat Kılıç, “Yeni yıla girmemize saatler kala garajda da küçük bir yoğunluk yaşanıyor. Onu değerlendiriyoruz. İnsanlar kısa mesafelerde gidiş ve gelişle alakalı hareketlilik sağlıyorlar. İyi geçeceğini düşünüyorum. Yeni yıla bu yoğunlukla gireceğiz. Yeterli araç sayımız mevcut. Bayram yoğunluğu gibi değil ama yine de hareketli. Şu an kapasite yeterli. Yarın hafta sonu tatili. Sonrasında dönüşlerde de hareketlilik olacaktır” dedi.

“Sevdiklerimizden ayrı kalamadık”

Yılbaşı için ailesinin yanına Zonguldak'a giden Tuğba Bağ, “Ailemi ziyaret etmek için İstanbul'dan Zonguldak'a gidiyorum. Tek başına burada vakit geçirmektense onların yanında iyi bir yılbaşı geçirmek için gidiyorum. Fiyat değişikleri biraz sarstı. Bunlarda da düzenleme olacağı söyleniyor. Yine de sevdiklerimizden ayrı kalamadık” dedi.

“Her sene böyle yollarda geçiyor”

Otogarın çok kalabalık olduğunu dile getiren otobüs şoförü Hakan Atilla, “Herkes yılbaşını geçirmek için erkenden yola çıktı. Ek seferler çıktı. Her sene böyle yollarda geçiyor” dedi.

“Yılbaşını kutlamaya gidiyoruz”

İzmit'e yolculuk yaptığını söyleyen Sabiha Tavşan, “Yılbaşını kutlamaya misafirliğe gidiyoruz. 2 gün sonra döneceğiz. Otogarda yoğunluk var ama bilet alırken sıkıntı çekmedim” dedi.

Caner Sönmez - Elif Somuncu



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