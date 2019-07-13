15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şiir dinletisi düzenlendi

Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezinde düzenlenen dinletiye Vali Ömer Faruk Coşkun, Belediye Başkanı Kadir Kara, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, Baro Başkanı İbrahim Halil Yavuzdoğan, Vali Yardımcıları Adem Yılmaz ve Metin Esen, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş,İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Hacı Ali Büber, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından gönderilen 15 Temmuz konulu sinevizyon gösterildi.

Programın devamında Mehmet Akif Ersoy'un “Zulmü Alkışlayamam” adlı şiirini Vali Ömer Faruk Coşkun, Cahit Sıtkı Tarancı'nın “Memleket İsterim” adlı şiirini Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, Sezai Karakoç'un “Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine” adlı şiirini Belediye Başkanı Kadir Kara, Arif Nihat Asya'nın “Şehitler Tepesi Boş Değil” adlı şiirini Cumhuriyet Savcısı Tuğçe Rabia Gözen, Şair Turgut Uyar'ın “Türkiye'm” adlı şiirini Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne ve Bestami Yazgan'ın “15 Temmuz Destanı” adlı şiirini İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş okudu.

Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi öğrenci ve öğretmenleri ile ilahi ve ezgi sanatçısı Yusuf Karaburç seslendirdikleri eserlerle programa renk kattılar.

İbrahim İmat