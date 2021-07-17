İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

15 Temmuz Gazisi, köprüde yaşadıklarını gözyaşları içinde izledi

15 Temmuz Gazisi, köprüde yaşadıklarını gözyaşları içinde izledi
15 Temmuz Gazisi, köprüde yaşadıklarını gözyaşları içinde izledi

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, gaziler ve aileleriyle birlikte 15 Temmuz’u anlatan “15/07 Şafak Vakti” filmini izledi. 15 Temmuz Gazisi Mevlüt Demirci filmi izlerken duygusal anlar yaşadı.

15 Temmuz Gazisi, köprüde yaşadıklarını gözyaşları içinde izledi - Tıkla İzle

Gaziosmanpaşa Belediyesi 15 Temmuz etkinliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda dün akşam Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, 15 Temmuz'u anmak için gaziler ve aileleriyle birlikte 15 Temmuz'u anlatan “15/07 Şafak Vakti” filmini izledi. Film hem gazi ve gazi yakınlarının hem de Belediye Başkanı Usta'nın beğenisini topladı.

Film gösterimine katılan ve 15 Temmuz'da köprüde yaralanarak gazi olan Mevlüt Demirci, filmi izlerken duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı. Ayrıca film arasında 15 Temmuz gecesi Gaziosmanpaşa'da yaşayan ve şehit düşenlerin, gazi olanların isimleri anons edilerek yoklama alındı. Programda bayraklar sallandı ve “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganları atıldı.

“Türk milletinin mücadelesi onları şaşkına dönmesine, kendi içlerinde belirsizliğe neden oldu”

15 Temmuzla ilgili konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Yaşadığımız olayları toplu bir şekilde genel hatlarıyla konunun bütünüyle ortaya koymuş olması olayın ne kadar büyük olduğunu ne kadar disiplinli bir şekilde planlandığını ve maksatlarının ne olduğunu açık bir şekilde ortaya koyuyor. Türk milletinin her bir ferdinin orada inanılmaz bir mücadele vermesi onların aslında şaşkına dönmesine kendi içlerinde bile bir belirsizliğe neden oldu. Hiçbirimiz kendi askerimizin kurşununa maruz kalacağımızı hayal dahi etmemiştik. Ama ne yazık ki yukarıdan uçaklar karşıdan tanklar bir taraftan askerler tüm halkımız ablukaya almıştı. Gerçekleri görünce insanlarımızın her biri yaşlısı genci kadını erkeği yüreğini ortaya koyarak direndi bu filmde onu açık bir şekilde görebiliyoruz” dedi.

“Yaşadıklarımız çok korkunç şeylerdi bunları tarif etmek kolay değil”

Film sırasında gözyaşlarına hakim olamayan 15 Temmuz Gazisi Mevlüt Demirci, “Yaşadıklarımız çok korkunç şeylerdi bunları tarif etmek kolay değil. Bu film yüzde 80'ini tarif ediyor. 34 tane insanımız orada şehit oldu 399 tane de gazimiz var 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde. Orada tank, helikopter, uçak vardı savaşın getirdiği bütün silahlar oradaydı. Halk vatanına ve devletine sahip çıktığı için çok şehit ve gazi verdi. Biz nasipliydik kurşun yedik siz de bizim yerimizde olsanız aynı şekilde davranırdınız. Ben Cumhurbaşkanı'ma 1 santim ile şehitliği kaçırdım dedim, benim söylememe üzüldü bir anlamda da sevindi Emine hanım dedi ki Allah sizi çocuklarınıza bağışladı. Askerin içerisinde darbe yapmak isteyenler halkın ne kadar bilinçli olduğunu bir daha darbe yaptırmayacağını artık idrak etmiştir” şeklinde konuştu.

Furkan Tan
 

İLGİLİ HABER
Numan Kurtulmuş: “15 Temmuz emperyalizmin Türkiye üzerindeki planlarını çöktüğü gündür” Numan Kurtulmuş: “15 Temmuz emperyalizmin Türkiye üzerindeki planlarını çöktüğü gündür”
İLGİLİ HABER
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuzun 5. yıldönümü dolayısıyla millete seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'un 5. yıldönümü dolayısıyla millete seslendi
İLGİLİ HABER
15 Temmuz şehidinin annesi: Böyle temiz bir çocuğa Rabbim şehitliği mükafat olarak verdi 15 Temmuz şehidinin annesi: 'Böyle temiz bir çocuğa Rabbim şehitliği mükafat olarak verdi'
İLGİLİ HABER
15 Temmuz gecesi sela okuduğu için darp edilen müezzin o kara geceyi anlattı 15 Temmuz gecesi sela okuduğu için darp edilen müezzin o kara geceyi anlattı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.