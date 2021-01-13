15 Temmuz Gazisi Nihat Şahin son yolculuğuna uğurlandı

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Sabiha Gökçen Havalimanında darbecilere karşı mücadele veren Nihat Şahin, darbeci askerlerin kontrolündeki tankın üzerinden düşerek gazi olmuştu. Yaklaşık 1.5 ay önce korona virüsü yenen 15 Temmuz Gazisi Şahin geçtiğimiz Pazartesi günü hayatını kaybetti. 15 Temmuz Gazisi Şahin, Pendik'teki Velibaba Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlandı. Şahin'in cenazesine ailesi, yakınları ve sevenleri iştirak etti.

Cenazeye katılan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve AK Parti İstanbul milletvekili Osman Boyraz da Şahin'i son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da cenazeye çelenk gönderdi.

“Hep devletimizin, reisimizin yanında oldu”

15 Temmuz gazisi Nihat Şahin'in oğlu Alparslan Şahin, “Sabiha Gökçen Havalimanında oldu. Tanklarla bayağı mücadele etti. Babamın yaşantısı belli. Güzel, temiz adamdı. Kimseye hiçbir şekilde kötü değerde, kötü söz söyleyen bir insan değildi. Hep devletimizin, reisimizin yanında oldu. Sabiha Gökçen'de tanktan düştü. 68 yaşındaydı” dedi.

15 Temmuz gazisi Şahin, düzenlenen cenazenin ardından Dolayoba Mezarlığına defnedildi. Öte yandan Gazi'nin 45 gün önce korona virüsünü yendiği ortaya çıktı.

Cem Güney Kılıç - Metin Başar - Aykut Zor

