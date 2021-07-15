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15 Temmuz gazisi o geceyi anlattı

15 Temmuz gazisi o geceyi anlattı
15 Temmuz gazisi o geceyi anlattı

15 Temmuz 2016 tarihinde bir iş için gittiği İstanbul’da hain darbe girişimine karşı direnenler arasına katılan ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde G-3 mermisiyle ayağından vurularak gazi olan Afyonkarahisarlı gazi Aykut Sakartepe o geceyi “Bu gün yine olsa hiç düşünmeden müdahale ederdim, giderim” sözleri ile anlattı.

15 Temmuz hain darbe girişimin 5. yıl dönümünde Afyonkarahisarlı 15 Temmuz Gazisi Aykut Sakartepe, o geceyi İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. O gece darbe girişimini televizyondan öğrendiğini ve abdest alarak sokağa çıktığını belirten Sakartepe o geceyi şu sözlerle anlattı:

“Çengelköy'de bir esnaf kardeşimiz telefonla arayarak bir haber olduğunu ve izlememeniz gerektiğini söyledi. Öylelikle televizyonu açtık. Haberlerde güvenlik önlemi gibi bir şeyler söyleniyordu. Tanklar köprüdeydi. Darbe olduğunu anladık. Çevreye telefon zinciri yaptım. İkinci köprü yakındı bizim ikamete, ikinci köprüye vardık. Saat 21 civarı falan. Bugünkü ismiyle 15 Temmuz Köprüsü olan Boğaziçi köprüsüne Avrupa yakasından giriş yaptık. Çoluk, çocuk, yaşlı, ihtiyar, araçlar, araçlarda mehter çalıyor. Tam gazaya gidiyor millet. Kalabalığın önüne geçtik, saat gece yarısı oldu. Tank Anadolu yakasının gişeler tarafına atış yaptı. Şiddetli bir patlama. Gayri ihtiyari arkamı döndüm baktım hiç kimsede irkilme bile yok.

O ara işte hedefe kilitlenmişiz. Yürümeye başladık tekbirlerle. Çanakale'deki Seyit Onbaşı'nın ruhunu aynen bizzat orada yaşadım. Allah öyle bir iman, öyle bir güç ve kudret veriyor. Tanka kilitlendim. Ateş edip boş namluyu bize doğru çevirdi, barut dumanı daha çıkıyor. Niyeti aldım sanki tankı namlusundan tutup boğazın serin sularına bırakacağım oyuncak gibi. Tam böyle yaklaştık tiz bir ses duydum ‘ateş' ateş emrini verdi. Taramaya başladılar. Onların barikatına az bir şey kala sağ diziden isabet etti G-3 mermisi. Bacağımız işte yok gibi bir şeydi. Normal şartlarda olsa belki kesilirdi. Ama sağ olsunlar ilgilendiler. Platin şimdi. Hamdolsun uzuvlarımızda hiçbir kayıp yok. Doktorlarımızdan, sağlık çalışanlarımızdan da Allah razı olsun.”

“Taranma anındaki mermilerin sıyırma sesleri kulaklarımda çınlıyor”

Bugün aynı şey olsa hiç düşünmeden müdahale edebileceğini Aktaran Sakartepe, “Allah'ım bir daha o günleri yaşatmasın, öyle hainlere fırsat vermesin. Rabbim bu yüce millete daim, esenlik nasip etsin. Hayatta anılar insanın aklından hiç çıkmaz ama bu anının ötesinde bir duygu. Her an her daim aklımızda. Taranma anındaki mermilerin sıyırma sesleri kulaklarımda çınlıyor. Aynı şey olsa hiç düşünmeden yine aynısını yaparım. Benim imsem Aykut, bin Aykut feda olsun, binlerce Aykut feda olsun, bu yüce millete, bayrağa devlete. Hiç düşünmeden çıkar aynı müdahaleyi yaparım” diye konuştu.

Hayati Kanat

 

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