15 Temmuz gazisi: 'O gün Allah deyip darbecilerin üzerine yürüdük'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine sokaklara döküldüğünü belirten 15 Temmuz gazisi Gürgin Dayan, o gece Genelkurmay Başkanlığı binasına doğru gittiklerini ve binada çatışmanın şiddetli olduğunu belirtti. Ayağını 2 yerden kırdığını ifade eden Dayan, “Pencereden atladığım sırada ayağım 2 yerden kırıldı. Allah yolunda zaferle çıktık. Hastaneye vardığımda ayağımı alçıya aldılar. 2 ay boyunca alçı içinde kaldı. Allah bir daha o günleri yaşatmasın milletimize” dedi.

Markette çalıştığını belirten Dayan, “Her şeyi bir kenara bıraktık, Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine Allah deyip FETÖ'cü darbecilerin üzerine yürüdük. O an herkes bir olmuş, darbecilerin hain planını yerle bir etti. O gece birlik ve beraberlik gecesi olduğunu söyleyebilirim. Millet olarak zaferle çıktık. Allah o günleri bir daha yaşatmasın inşallah” ifadelerini kullandı.

Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit de 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü nedeniyle Yeşildere Mahallesi'nde yaşayan Gürgin Dayan'ı evinde ziyaret etti.

Metin Tek