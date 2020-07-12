15 Temmuz şehidinin babası: 'Biz şehidimizle gurur duyuyoruz'

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. Hain darbe girişiminde Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen Elazığlı Özel Harekat Polisi Eyyüp Oğuz'un babası Tevfik Oğuz (66), her fırsatta oğlunun mezarını ziyaret edip dua ediyor. Aradan geçen 4 yılda oğlunun kabrini biran olsun boş bırakmayan baba Oğuz, şehitleri ile gurur duyduklarını belirterek, o gece oğlunun şehit olacağının içine doğduğunu aktardı.

"Erdoğan'a bir şey olsaydı ülkenin ne hale geleceğini insan düşünmek bile istemiyor"

Özel Harekat Daire Başkanlığında 52 şehit olduğunu hatırlatan baba Tevfik Oğuz, “Gençlerimiz, yiğitlerimiz oldu. Bütün şehit aileleri bunu bilsinler ki o gece Recep Tayyip Erdoğan'a bir şey olsaydı ülkemizin ne hale geleceğini insan düşünmek bile istemiyor. Allah, onu başımızdan eksik etmesin. Biz şimdi anladık, dünyada böyle bir ülke yok” dedi.

15 Temmuz hain darbe gecesi oğlunu aradığını ancak kendisi ile irtibat kuramadığını anlatan Oğuz, “Saat 23.15 gibi Eyyüp'ü aradım, telefonu çaldı ancak cevap vermedi. 10 dakika bekleyip tekrar aradım bu sefer telefonu da çalmadı. Şehit olduğu zaten içime doğdu. Bunun üzerine çarşıda bilet almaya gittim. Öğrendim ki hava limanı kapalı, uçaklar kalkmıyor ve geri eve geldim. Sabah, polisler eve gelerek bize haber verdi. Onun şehit olduğunu zaten anlamıştım, içimize doğmuştu” diye konuştu.

"Gittikçe acısı ağırlaşıyor"

Oğullarının acısının ilk günkü gibi taze olduğunu dile getiren baba Oğuz, “Şehit olduğunu söylediklerinde yıkıldık. Gittikçe acısı ağırlaşıyor, bunun acısı unutulacak gibi değil. 4 senedir belki gittikçe acısı hafifler diyoruz ama gittikçe büyüyor. Allah gani gani rahmet eylesin. Eyyüp, memleketini ve milletini seven biriydi. Biz ona emekli ol dediğimizde vereceği cevaptan korkardık. Sen başka görev yapamıyor musun diye sorduğumuzda o da, 'Acemiler geliyor, onlara yardımcı olmam lazım' deyip konuyu kapatırdı. Emeklisi dolmuştu ama demek ki kaderinde bu varmış. Cenab-ı Allah bir daha böyle bir belayı vermesin ve ülkemize yaşatmasın” dedi.

Rıdvan Yeşilırmak - Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu