İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne ziyaretçi akını: 'Şehit olmak bize nasip olmadı'

15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne ziyaretçi akını: 'Şehit olmak bize nasip olmadı'
15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne ziyaretçi akını: 'Şehit olmak bize nasip olmadı'

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Abidesi ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde yoğunluk oluşturdu. Ziyarete gelen vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.

15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne ziyaretçi akını: 'Şehit olmak bize nasip olmadı' - Tıkla İzle

15 Temmuz 2016'da FETÖ tarafından başlatılan hain darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Abidesi ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi ziyaretçi akınına uğradı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde abidede şehitler dualarla anıldı. Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne de şehit yakınları ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Abideyi ve müzeyi ziyaret eden vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. Ziyaretçiler, daha sonra bahçede bulunan, her birinin altında bir şehidin ismi ve öz geçmişini gösteren selvi ağaçlarının çevresinde dolaşarak dualar etti.

“Şehit olmak bize nasip olmadı”

Ziyaretçilerden Ali Şensoy isimli bir vatandaş, ”O gece biz de sokaklardaydık. Bize nasip olmadı şehit olmak. Şehit olmayı çok isterdim. İnşallah biz de şehit olup Peygamber Efendimizin (s.a.v.) ordusuna katılmak isteriz” dedi.

“Gözyaşlarımı tutamadım”

Müzeyi ziyarete gelen vatandaşlardan Fadime Gül ise, “Biz televizyonda izlerken bir şey görmemişiz. İnsanlar ne acılar yaşamış. Allah şehitlerimizin mekanlarını cennet etsin. İnşallah Peygamberimize (s.a.v.) komşu olurlar. Buradaki videoları izlerken gözyaşlarımı tutamadım” diye konuştu.

Abdul Samet Kaya - Emre Sertdemir
 

İLGİLİ HABER
15 Temmuz şehitleri Çanakkale Şehitler Abidesinde anıldı 15 Temmuz şehitleri Çanakkale ‘Şehitler Abidesi’nde anıldı
İLGİLİ HABER
Ayasofya Camiinde 15 Temmuz şehitleri için 251 hatim duası okundu Ayasofya Camii’nde 15 Temmuz şehitleri için 251 hatim duası okundu
İLGİLİ HABER
TBMMde 15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı TBMM’de 15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı
İLGİLİ HABER
Tek oğlu 15 Temmuzda şehit düşen baba: Öpmeye kıyamıyordum Tek oğlu 15 Temmuz'da şehit düşen baba: 'Öpmeye kıyamıyordum'

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.