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15 Temmuz Şehitler Köprü üstünde intihar girişimi

15 Temmuz Şehitler Köprü üstünde intihar girişimi
15 Temmuz Şehitler Köprü üstünde intihar girişimi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir kişi, köprünün üstüne çıkarak intihar girişiminde bulundu.

 Olay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleşti, bir kişi intihar girişiminde bulundu. Yaklaşık 1 saat köprünün üstünde bekleyen kişiyi polis ekipleri ikna etmeye çalışıyor, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü‘nde bir kişi, köprünün üstüne çıkarak intihar etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaklaşık 1 saat köprünün üstünde bekleyen kişiyi polis ekipleri ikna etmeye çalışıyor. Öte yandan intihar girişimi nedeniyle köprüde trafik yoğunluğu oluştu.

Cüneyt Sevindik - Emre Sertdemir
 

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