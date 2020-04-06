15 Temmuz Şehitler Köprüsü boş kaldı

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsün (Kovid-19) Türkiye'deki vaka sayılarının da artmasının ardından İstanbul adeta sessizliğe büründü. Pazartesi günü sabah saatlerinde adeta kilitlenen İstanbul trafiğinin bugün yoğunluk seviyesi yüzde 9 oranına kadar düştü. Düşüş ile birlikte normal zamanlarda kırmızı olan trafik yoğunluğu rengi yeşile büründü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti D 100 kara yolunun boş olması da dikkat çekti. Sakin olan İstanbul trafiği drone ile havadan görüntülendi.

Sümeyye İnal - Emre Baba

