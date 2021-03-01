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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan şahıs 4 saat sonra ikna edildi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan şahıs 4 saat sonra ikna edildi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan şahıs 4 saat sonra ikna edildi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne sabah 05.00 sıralarında çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs yaklaşık 4 saat sonra ikna edilerek korkuluklardan indirildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar girişiminde bulunan şahıs 4 saat sonra ikna edildi - Tıkla İzle

Gece saat 05.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan bir kişi köprü üzerinde intihar girişimine kalktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Müzakereci polisler, intihara kalkışan kişiyi vazgeçirmek yaklaşık 4 saat boyunca ikna çalışmalarında bulundu. Ekiplerin ısrarlı çalışmaları sonucunda intihar girişiminde bulunan şahıs ikna edilerek korkuluklardan indirildi. Öte yandan intihar girişimi nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu.

Murat Horoz
 

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