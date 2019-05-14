15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 'makas' terörü kamerada

Trafiği tehlikeye düşüren maganda, o anları kask kamerasıyla kaydedip bir de sosyal medyada yayınladı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde dün gece saatlerinde seyreden motosikletli bir anda hızlanmaya başladı. Sür'atini artıran sürücü ardından köprünün üzerinde seyreden araçların arasında sür'atli bir şekilde makas atmaya başladı. Hem kendi hem de sürücülerin canını defalarca hiçe sayan sürücü trafiği tehlikeye düşürdü.

MAKAS TERÖRÜ KAMERADA

Şov uğruna akrobatik hareketler yapmayı da ihmal etmeyen maganda, tek tekerlek üstünde de gitmeyi denedi ancak başaramadı. Köprüde adeta terör estiren motosikletli maganda, o anları kask kamerası ile kaydedip bir de sosyal medyada yayınladı.

Doğan Can Cesur