15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde metrobüs, motosikletliye siper oldu

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan rüzgar nedeniyle bir motosikletli 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde ilerlemekte güçlük çekti. Motosiklet sürücüsünün şiddetli rüzgardan etkilendiğini gören metrobüs şoförü, motosiklet sürücüsüne siper oldu. O anlar arkada seyir halinde olan bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik

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