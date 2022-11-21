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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde metrobüs, motosikletliye siper oldu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde metrobüs, motosikletliye siper oldu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde metrobüs, motosikletliye siper oldu

Şiddetli rüzgar nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ilerlemekte zorlanan motosiklet sürücüsüne, metrobüs siper oldu. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde metrobüs, motosikletliye siper oldu - Tıkla İzle

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan rüzgar nedeniyle bir motosikletli 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde ilerlemekte güçlük çekti. Motosiklet sürücüsünün şiddetli rüzgardan etkilendiğini gören metrobüs şoförü, motosiklet sürücüsüne siper oldu. O anlar arkada seyir halinde olan bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik

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