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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde önce aracını ateşe verdi, sonra köprüden atladı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde önce aracını ateşe verdi, sonra köprüden atladı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde önce aracını ateşe verdi, sonra köprüden atladı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ortasında bir kişi önce otomobilini yaktı, ardından köprüden atladı. Otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, köprüden atlayan şahsın cansız bedeni deniz polisi ve Deniz Arama ve Kurtarma Birliği ekipleri tarafından bulundu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde önce aracını ateşe verdi, sonra köprüden atladı - Tıkla İzle

Olay, akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşandı. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası istikametine ilerleyen B.K. (46) isimli bir kişi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde durdu. Trafiğin aktığı sırada aracından inen B.K., bir anda otomobilini ateşe vererek köprü korumalarının diğer tarafına geçip atladı.

Durumu gören vatandaşlar, sağlık, itfaiye ve polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Gelen bilgi üzerine harekete geçen polisler, aracın bulunduğu yere gelerek Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na trafiğin akışını keserken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahalede bulundu. Yangın ekiplerin yaptıkları müdahale sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Otomobil kullanılmaz hale gelirken, Deniz polisi ve Deniz Arama ve Kurtarma Birliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde B.K'nin cansız bedeni bulunup bota alınarak Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Doğan Can Cesur-Caner Evyapan - Metin Başar
 


 

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