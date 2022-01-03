15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sıcak dakikalar

Olay, saat 15.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir kişi, köprünün demir korkuluklarına çıkarak intihar edeceğini söyledi. Durumu görenler polisi arayarak ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 buçuk saatte ikna edildi

Olay yerine gelen ekipler, şahsı ikna etmeye çalıştı ancak çabalar sonuç vermedi. Bunun üzerine köprüye müzakereci istendi. Müzakerecinin yaklaşık 1 buçuk saat süren ikna çabası sonucu şahıs intihar etmekten vazgeçirildi. Şahıs, ifadesi alınmak üzere ekip aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü.

O anlar vatandaş kamerasında

Öte yandan, intihar etmek isteyen şahsın görüntüsü, o esnada köprüden araçla geçmekte olan bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca da kaydedildi.

Batuhan Altınbaş