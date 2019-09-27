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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki bakım platformu görüntülendi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki bakım platformu görüntülendi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki bakım platformu görüntülendi

İstanbul'da dün yaşanan deprem sonrası tartışmalara yol açan bakım platformu, görüntülendi. Köprü üzerinden çekilen görüntülerde köprüde herhangi bir hasarın söz konusu olmadığı görülüyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki bakım platformu görüntülendi - Tıkla İzle

İstanbul'da dün Silivri merkezli 5.8 büyüklüğündeki depremde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün bir fotoğrafı ile hasar oluştuğu iddiası gündeme gelmişti. Çok geçmeden sırrı çözülen fotoğrafta yer alan görüntünün köprünün bakımında kullanılan platform olduğunu anlaşılmıştı.

Herhangi bir hasarın olmadığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yer alan bakım platformu, köprü üzerinden görüntülendi. Köprü üzerinden çekilen görüntülerde iddia edildiği gibi bir hasarın söz konusu olmadığı net bir şekilde görülüyor.

Volkan Kayalar - Armağan Yılmaz

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