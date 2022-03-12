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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki kar manzarası drone ile görüntülendi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki kar manzarası drone ile görüntülendi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki kar manzarası drone ile görüntülendi

İstanbul’da akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki kar manzaraları drone ile görüntülendi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki kar manzarası drone ile görüntülendi - Tıkla İzle

Meteorolojinin uyarılarının ardından günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı, bugün akşam itibariyle şiddetlenerek devam etti. Kar yağışı nedeniyle mega kentin trafiğinde bulunan sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Mega kentte yer yer trafikte yoğunluklar oluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile İstanbul Boğaz bölgesindeki kar manzaraları ise drone ile görüntülendi.

Öte yandan kar yağışının yoğunlaştığı E-5 Karayolu Ayvansaray mevkiinde ise sürücüler sinyallerini açarak yoluna devam etti.

Caner Sönmez - Abdulkadir Atmacan

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