Gebze Belediyesi, 15 Temmuz Derneği ve ilçe sivil toplum kuruluşlarının bir araya geldiği toplantıya ev sahipliği yaptı. "Her ayın 1'inde 251 Hatim Programı" kapsamında farklı şehirlerdeki sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıya; Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 15 Temmuz Derneği Başkan Vekili Tarık Şebik, 15 Temmuz Derneği Kadın ve Aile Komisyonu Başkanı Ayşe Varank Aslantürk, Hukuk Komisyonu Başkanı Sedat Ayyıldız ve STK temsilcileri katıldı. Toplantının ardından ise Çoban Mustafa Paşa Cami ve Külliyesi'nde Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi. Program kapsamında 15 Temmuz şehitleri için 251 hatim indirildi.

"Türkiye eski Türkiye değil"

Toplantıda konuşan Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, "O gün insanımız o mücadeleyi etmeseydi ve cumhurbaşkanımız buna önderlik yapamasaydı gerçekten bugün Türkiye bir Suriye, bir Irak gibi olurdu. Ortadoğu cetvelle çizilmiş gibi parçalandı. 1920'lerde bu emperyalist haçlı zihniyeti Anadolu'yu diğer ülkelerden ayırdı. Üzerinden 100 yıl geçti, bu ülkeler azıcık toparlanmaya başladı. Mihmandarlığını da Türkiye yapmaya başladı. Tekrar o ülkeleri küçük parçalara ayırabilmek için bu zihniyet tekrar harekete geçti. Suriye'de başarılı oldular, Irak'ta başarılı oldular, Mısır'da başarılı oldular. 15 Temmuz da yine aynı haçlı zihniyeti içeriden bir maşa buldu. Atatürk Cumhuriyeti kurduğunda kimi ‘Biz Amerikan mandasına girelim, orası çok büyük bir devlet', kimi ‘İngiliz mandasına girelim' diyordu. 2016 yılında 15 Temmuz'da bir darbe kalkışması gerçekleştirdi. Çok şükür cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu kalkışma başarısız oldu. Bundan sonra da başarısız olmaya devam edecek. Millet artık uyandı, Türkiye eski Türkiye değil" dedi.

"Kendi kazdıkları kuyuda kendileri boğulmuş oldu"

Milletlerin tarihinde kırılma anlarının yaşandığını aktaran Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise "Biz de coğrafya olarak bin yıl önce Anadolu topraklarına girdiğimizde Sultan Alparslan'ın yaptığı son seferde artık bitirdik gözüyle bakmışlar ve bitireceğiz ümidiyle gelmişlerdi. Ama Sultan Alparslan bir daha terk etmemek üzere Anadolu kapılarını bu millete açmış oldu. Keza bu milleti yine daha bu günlerde idrak edeceğimiz 18 Mart Çanakkale Zaferi'nde de yok edeceklerdi. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela ekibi olarak gelmişlerdi ve tarihe gömeceklerdi. Bu milleti tarihten sileceklerdi. O duyguyla gelmişlerdi ama olmadı. Rabbim yeniden küllerinden bu milleti ayağa kaldırdı. Bitti mi? Bitmedi. 15 Temmuz da bunun bir başka versiyonunu denediler. Bunlar saraylarda da ‘Acem oyunları' diye yapılıyordu. En son Acem oyunu da aslında 15 Temmuz'un kahramanı olan o soytarı ekibiydi. Çünkü onlar da o silsileden gelerek yaşadılar ve sonuçta da yapmak istediklerini yapmaya kalkıştılar. Kalkıştılar ancak kendi kazdıkları kuyuda kendileri boğulmuş oldu. 15 Temmuz günü şehadete koşan bu kardeşlerimizin ruhları şad olsun, mekanları zaten cennet inşallah" diye konuştu.

"Şer odakları birleşmişler, dört yandan bize saldırıyorlar"

Sivil toplum kuruluşlarından şehit ve gazi ailelerini yalnız bırakmamalarını rica eden ve kendisi de bir şehit yakını olan Kadın ve Aile Komisyonu Başkanı Ayşe Varank Aslantürk de, "Bu süreçte şer odakları birleşmişler, dört yandan bize saldırıyorlar. Biz de artık böyle küçük fikir ayrılıklarını bir kenara bırakarak, aynı gemide olduğumuzu sürekli hatırlayarak, o gemiyi nasıl sağ salim limana ulaştırırız ya da sağ salim nasıl denizde yürütürüz bunun çabası içinde olmamız lazım. Benim yaş gurubumda olanlar bilirler. Dha önce fikir ayrılığı olan kurumlar, insanlar biraz daha birbirlerine az toleranslı davranırken şimdi bu masa etrafında bir araya gelebiliyoruz. Birbirimizin yaptığı faaliyetlere destek olabiliyoruz. Benim de sizden ricam, o gece çok büyük bir bedel ödemiş olan şehit ailelerimizi ve gazilerimi lütfen yalnız bırakmayın" şeklinde konuştu.

"İnşallah son bulur"

Programın önemine değinen 15 Temmuz Derneği Başkan Vekili Tarık Şebik ise "15 Temmuz günü bu millet hep birlikte kolektif olarak bir tepki vermiş oldu. Bu sosyoloji, bu psikoloji çok önemli. Bizim aslında gayret ettiğimiz nokta da bunun diri kalması. Bu topraklarda askeri kullanarak bir darbe oldu, inşallah son olur. Ama biz bu birlikteliğimizin dinamizmini koruyacak hal ve hareketleri icraatları yapıyor olmamız lazım. 15 Temmuz oldu, bitti. Biz eğer 15 Temmuz ruhunu o gün orada bırakmış olursak bizim yaptığımız bütün çalışmalar yarınlara kalmadan bir nokta olmuş olur" ifadelerini kullandı.

Mustafa Uslu