İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

15 Temmuz şehitleri için 81 ilde sela okundu

15 Temmuz şehitleri için 81 ilde sela okundu
15 Temmuz şehitleri için 81 ilde sela okundu

15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde 81 ilde saat 00.13’te şehitler için sela okundu. Tarihi Ortaköy Camii'nde okunan sela anlamlı bir duygu oluşturdu.

15 Temmuz 2016 yılında Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri tarafından yapılmaya çalışılan ama Türk milletinin mücadelesi ile püskürtülen darbe girişimi dördüncü seneyi devriyesine girdi. Yurdun dört bir yanında düzenlenen programlarla 15 Temmuz şehitleri anıldı. 15 Temmuz şehitleri için 81 ilde saat 00.13'te aynı anda sela sesi yükseldi.

Tarihi Ortaköy Camii'nde okunan sela ise vatandaşlara duygusal anlar yaşattı. Cami civarında bulunan vatandaşlar bu anı cep telefonları ile kaydetti.

Davut Has - Vedat Bayraktar
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.