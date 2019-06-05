15 Temmuz şehitleri unutulmadı

15 Temmuz Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut ve beraberinde bulunan gaziler, bayramda 15 Temmuz şehitlerini unutmadı. 15 Temmuz Gaziler Platformunda bir araya gelen gazi ve şehit yakınları buradaki bayramlaşmanın ardından Cennet Mezarlığı'nda 15 Temmuz Şehitleri Murat Kocatürk ve Mehmet Güder'i kabri başında ziyaret ederek Kur'an-i Kerim okudu.

15 Temmuz Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut yaptığı açıklamada devlet büyüklerini minnettar olduklarını belirterek, “Ramazan Bayramı münasebetiyle bugün Gaziler platformunda bulunmaktayız. Şehit yakınları ve gaziler için bayramı yad ediyoruz. 15 Temmuz ruhunu unutmayacağız, yaşantımıza yansıtacağız. Milletin birlik beraberliği devletin bekası için bundan sonraki neslimize de yaşantımızla örnek olacağız. Ülkemizde 15 Temmuz'la bir direniş olmuştur, bunu da devam ettireceğiz" diye konuştu.

Armağan Yılmaz