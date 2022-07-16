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15 Temmuz yıl dönümünde Eyüpsultan Cami ve Çamlıca Camii'nden sela sesleri yükseldi

15 Temmuz yıl dönümünde Eyüpsultan Cami ve Çamlıca Camii'nden sela sesleri yükseldi
15 Temmuz yıl dönümünde Eyüpsultan Cami ve Çamlıca Camii'nden sela sesleri yükseldi

FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişinin 6’ ıncı yıldönümü dolayısıyla 81 ildeki 90 bin camide sela okundu. Saat 00.10'u gösterdiğinde Eyüpsultan Cami ve Çamlıca Camii’nden eş zamanlı sela okundu. Eyüpsultan Camii havadan görüntülendi.

15 Temmuz yıl dönümünde Eyüpsultan Cami ve Çamlıca Camii’nden sela sesleri yükseldi - Tıkla İzle

15 Temmuz darbe girişimine karşı verilen mücadelenin simgelerinden olan sela, hain girişimin 6'ıncı yıl dönümünde 81 ilde bulunan 90 bin camide eş zamanlı olarak saat 00.13'te okundu. Darbe girişimi mücadelesinde vatandaşlarda milli ve manevi güç oluşturmak amacıyla okunan sela sesleri, Eyüpsultan Cami, Ayasofya Cami ve Taksim Camisi'nde de yükseldi. Eyüpsultan Cami'nde sela okunması drone ile havadan görüntülendi.

15 Temmuz yıl dönümünde Çamlıca Camii'nden sela sesler yükseldi

Büyük Çamlıca Camii'nin mahyasına Türk bayrağı yansıtıldı. Mahyada 15 Temmuz anısına yazılar yansıtıldı. Darbe girişimi mücadelesinde vatandaşlarda milli ve manevi güç oluşturmak amacıyla okunan sela sesleri, Çamlıca Cami'nde de yükseldi.

Abdulkadir Atmacan - Furkan Tan - Onur Hamzaoğlu
 

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