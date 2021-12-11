15 tonluk CASA uçağını kanatlandıran kadın pilot: 'Yarbay Mesude Küçük'

11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı 211'inci Filo'da görev yapan Hava Pilot Yarbay Mesude Küçük, CASA CN-235 tipi orta menzilli hafif askeri kargo uçağını kullanıyor. Kendi ağırlığı yaklaşık 9 buçuk ton olan CASA CN-235 tipi kargo uçakları, aldığı yük kapasitesi ile birlikte 15 tona kadar kalkış ağırlığına ulaşabiliyor. Çift turboprop motorlu nakliye uçakları olan CASA CN-235'ler, Türk Hava Kuvvetlerinin envanterine 1991 yılında girmeye başladı. Hava Kuvvetlerinin yanı sıra Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarında da aktif bir şekilde kullanımda olan CASA CN-235'ler; nakliyeden VIP taşımaya, deniz karakola kadar birçok farklı alanda görev icra ediyor.





“Kadın Harbiyelileri ve kokpit içerisinden bizleri selamlayan kadın pilotları görünce bir an için onların yerinde kendimi hayal ettim”

Bu meslekle üniversite sınavından sonra evine gelen bir broşür ile tanıştığını belirten Pilot Yarbay Küçük, “Lise yıllarımda üniversite sınavına girdikten sonra evime gelen bir broşür sayesinde tanıştım. O zamana kadar böyle bir hedefim ve amacım yoktu. Ama o broşürde bizleri selamlayan kadın Harbiyelileri ve kokpit içerisinden bizleri selamlayan kadın pilotları görünce bir an için onların yerinde kendimi hayal ettim. Bunu hayal etmek bile muhteşem bir duyguydu. Çünkü Hava Harp Okulu herkesin girmek istediği gıpta ile baktığı bir okuldu. Zorlu seçim aşamalarından sonra ben de nihayet hayallerimi süsleyen o mesleğe doğru ilk adımımı atmış olmuştum” ifadelerini kullandı.

“Mesleğimde kadın ve erkek ayrımı olduğunu zannetmiyorum”

Genel itibariyle erkek ağırlıklı bir meslek gurubunda çalışmasının kendisinde herhangi bir dezavantaj oluşturmadığını vurgulayan Pilot Yarbay Küçük, “Mesleğimde kadın ve erkek ayrımı olduğunu zannetmiyorum. Çünkü buraya gelene kadar hepimiz aynı eğitim aşamalarından geçiyoruz. Hepimiz aynı zorluklara göğüs gerip aynı fedakarlıkları yapıyoruz. Meslek açısından değil ama sosyal hayatın bizlere yüklemiş olduğu bir takım görev ve sorumluluklar açısından zaman zaman zorlandığımız dönemler oluyor. Mesai bittikten sonra eve gittiğinizde anne ve eş rollerini de sürdürmeniz gerekiyor, bu da zaman zaman yorgunluğa sebep oluyor. Ama mesleğimi gerçekten gönülden ve severek yaptığımdan dolayı bu durum benim için herhangi bir olumsuzluk teşkil etmiyor” şeklinde konuştu.

“Devraldığımız bayrağı, bizden sonraki nesillere Türk Silahlı Kuvvetleri üniforması içerisinde teslim edecek olmanın haklı gururunu yaşıyorum”

Şanlı üniformayı giydiği için çok onurlu ve gururlu hissettiğinin altını çizen Yarbay Küçük, “Tarih sahnesine baktığımız zaman Türk kadınının Türk erkeği ile beraber kol kola omuz omuza bu vatan için savaştıklarını görüyoruz. Özellikle Kurtuluş Savaşı yıllarında, bu savaşın kazanılmasında büyük katkıları olan; Halide Onbaşı, Hamide Çavuş, adını altın harflerle tarihe yazdıran Sabiha Gökçen ve buna benzer birçok kadın kahramanı bağrından çıkarmış bir toprağın kızıyım ben de. Sonuçta onlardan aldığımız bayrağı, bizden sonraki nesillere Türk Silahlı Kuvvetleri üniforması içerisinde teslim edecek olmanın haklı gururunu yaşıyorum” diye konuştu.





“Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde CASA tipi uçak kullanan birçok kadın pilotumuz mevcut”

Türk Hava Kuvvetleri içerisinde oldukça fazla kadın subayın görev aldığını belirten Yarbay Küçük, “Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde CASA tipi uçak kullanan birçok kadın pilotumuz mevcut. Ayrıca Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki diğer uçakları kullanan daha fazla kadın pilotumuz da mevcut. Ayrıca bununla beraber harekât ve uçuşu destekleyen diğer birimlerde de çalışan kadın subaylarımız mevcut” açıklamasında bulundu.

“CASA uçağı, askeri ve sivil taşımacılık için tasarlanmış kısa ve orta menzilli bir uçaktır”

Kullandığı CASA CN-235 tipi kargo uçağının özelliklerinden de bahseden Yarbay Küçük, “CASA uçağı, askeri ve sivil taşımacılık için tasarlanmış kısa ve orta menzilli bir uçaktır. Gündüz ve gece şartlarında harekât görevi yapma kapasitesine sahiptir. Türk Hava Kuvvetleri envanterine 1991 yılında dâhil olmuştur. Ağırlıklı olarak malzeme ve personel nakli, paraşütçü ve malzeme atma, sıhhi tahliye, arama kurtarma gibi görevler icra etmekteyiz” ifadelerini kullandı.

“Bizler Hava Harp Okulu'na girerken bir elimizi önümüzdeki devremizin omzuna diğer elimizi bayrağımıza koyarak yemin ederiz ve bu yeminden sonra biz artık bir aile oluruz”

Türk Silahlı Kuvvetleri çatısı altına girdikten sonra bir aile olunduğunun altını çizen Yarbay Küçük, “Hava Harp Okulu'na girdiğim yıldan itibaren sayacak olursak, 1997 yılından beri ben bu mesleğin içerisindeyim. O yıldan bu yana kadın olmamın getirdiği herhangi bir negatif ayrımcılıkla karşılaşmadım. Sonuçta bizler Hava Harp Okulu'na girerken bir elimizi önümüzdeki devremizin omzuna diğer elimizi bayrağımıza koyarak yemin ederiz ve bu yeminden sonra biz artık bir aile oluruz. Her nasıl ki aile içerisinde bir ayrımcılık yoksa bizim mesleğimizde de böyle bir ayrımcılık söz konusu değil. Hepimiz giydiğimiz üniformaların içerisinde, rütbelerimizin gerektirdiği görev ve sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz” dedi.

“Öğrendim ki o karaciğer herkesin de yakından tanıdığı sanatçı Hakan Taşıyan beyefendiye nakledildi”

Bazen Sağlık Bakanlığı'nın yetişemediği durumlarda Hava Kuvvetleri envanterinde yer alan ambulans uçaklar ile de görev icra ettiklerini vurgulayan Yarbay Küçük, şunları kaydetti:

“Sanırım 4 Mart 2021 tarihinde sabaha karşı çalan bir telefon ile uyandım. Ulaştırma Harekât Merkezi'ndeki görevli arkadaşımız, bana organ nakli görevi ile görevlendirildiğimiz bilgisini verdi. Sağlık Bakanlığı'nın yetişemediği durumlarda bu görevleri biz envanterimizdeki ‘ambulans uçaklar' ile icra ediyoruz. O zamanlar da eşim yurtdışında geçici görevde bulunmaktaydı ve iki çocuğumla beraber ben evde yalnızdım. Gündüz için planlamam vardı fakat böyle erken bir görev için henüz bir planlama yapamamıştık. Usulca büyük oğlumu uyandırdım ve durumu ona izah ettim. O okula gideceğinden dolayı küçük kardeşi evde yalnız kalmak durumunda olacaktı ve bu ilk defa başımıza geliyordu. Büyük oğlum bana merak etmememi ve kendisinin kardeşi ile ilgileneceğini söyledi. O an karşımda yaşından çok daha büyük birisi ile konuşuyor gibi hissettim. Hemen evden ayrıldım, birliğime geldim, doktorları da alarak İzmir'e doğru görevimizi gerçekleştirdik. Donörden alınan karaciğeri tekrar Ankara'ya geri getirdik. Öğrendim ki o karaciğer herkesin de yakından tanıdığı sanatçı Hakan Taşıyan beyefendiye nakledildi. O gün akşam oğullarım ile beraber haberleri izlerken o organı benim getirdiğimi söylediğimde oğullarımın gözünde gerçek bir gurur kaynağı olduğum ifadesini gördüm. Onlar da asker çocuğu olduğunu bana göstererek benim gurur kaynağım olmuşlardı. Bu uçuşumu unutamıyorum.”

“Bu kokpitteki yeriniz hazır, sizleri de aramızda görmekten onur duyacağız”

Şanlı üniforma ile yaşadıkları gururu kendilerinden sonra gelen neslin de yaşamasını istediğini söyleyerek gençlere seslenen Hava Pilot Yarbay Küçük, “Buradan tüm genç arkadaşlara seslenmek istiyorum. Biz bu bayrağı devraldık ve bu bayrağı alnımızın akıyla, gururla taşıyoruz. Bizden sonraki nesillere de, ‘bu kokpitteki yeriniz hazır, sizleri de aramızda görmekten onur duyacağız' şeklinde seslenmek istiyorum” dedi.

Utku Şimşek - Derya Yetim - Cem Geçim

