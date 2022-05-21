15 tost yiyenden para almıyor, üstüne çeyrek altın veriyor

Osmangazi ilçesinde 13 yıldır büfe işletmeciliği yapan Yaşar Korkmaz, 5 ay önce kampanya düzenledi. Bir oturuşta 13 adet tost yiyene gram altın 15 adet yiyene ise çeyrek altın hediye ediyor. 13 ve 15 adet yiyemeyenden ise kaç adet tost yediyse ücretini alıyor. Bu sayede talepleri artan Korkmaz, satışlarını daha da artırmayı hedefliyor.

Farkındalık oluşturmak için böyle bir uygulama yaptığını ifade eden Yaşar Korkmaz, "Büfemizde 13 adet tost yiyene gram altın hediye ediyoruz. 15 adet yiyene ise çeyrek altın veriyoruz. Taahhüt ettiği tostu yiyemeyenden kaç tane tost yiyeceğini belirttiyse o kadar tost parası alıyor. Günde 5 kişi kampanyaya katılıyor" dedi.

Kampanyaya katılan vatandaşlar "Buraya 13 ve 15 tane tost yemeye geldik. Tostları yersek altınları alacağız" şeklinde konuştular.

Burak Türker