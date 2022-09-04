15 yaşında şehit düşen Eren'in hikayesi ağlattı

Akdeniz Belediyesinin geleneksel açık hava film gösterimi, Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017 yılında, evlerden erzak çalmak isteyen teröristlerce şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül ile Eren'i korumak isterken 41 kurşunla şehit edilen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayat hikayesini anlatan 'Kesişme: İyi ki varsın Eren' filmi ile sürdü.

Gösterim öncesi vatandaşlar millet bahçesini yine doldurdu

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, Millet Bahçesi sahil etabında, açık havada kurulan perdede gösterilen filmin başlamasını heyecanla bekleyen ve duygularını dile getiren vatandaşlar, böylesi özel ve anlamlı bir filmin gösterimi için Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'a teşekkür ettiler, bu tür etkinliklerin devam etmesini istediler. Kimi vatandaşlar ise daha önce filmi sinemada izlediğini ancak açık havada ilk kez izleyeceğini dile getirdi.

Başkan Gültak, vatandaşlara hitap etti

Filmin gösterimi öncesi meydanı dolduran vatandaşlara hitap eden Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Türkiye'nin en güzel ve en büyük Millet Bahçelerinden birinde, kısa süre önce 'Bergen' filminin gösteriminin yapıldığını ve 5 bini aşkın insanın etkinliğe katıldığını ifade etti. Millet Bahçesi, Çay ve Barış mahalleleri kentsel dönüşüm projelerini anlatan Başkan Gültak, hayal bile edilemez hizmet ve projeleri hayata kattıklarını söyledi, kentte barış, kardeşlik ve huzuru yeniden tesis ettiklerinin altını çizdi. Gültak, eylül ayı sonunda 3'üncüsü düzenlenecek Karaduvar Balık Festivali'ne de tüm Mersinlileri davet etti.

“Çok şükür bizim büyük bir cumhuriyetimiz var”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde kazanılan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yılını bir kez daha kutlayan Gültak, sözlerini şöyle sürdürdü; “Bakın Suriye'de 12 yıldır savaşı bitirmiyorlar. Yetmedi şimdi Ukrayna'yı karıştırdılar. Eğer bir devletiniz, toprağınız yoksa fert olarak hiçbir gücünüz de yoktur.

İlle de devlet. Çok şükür bizim büyük bir cumhuriyetimiz var. Çok şükür bu coğrafyada barış, sevgi ve güzellik dağıtıyor. Tabi biz bu cumhuriyeti kolay elde etmedik. Yıllardır PKK terör örgütü denilen hain, alçak bir örgütle uğraşıyoruz. DHKPC, FETÖ, İŞİD gibi birçok terör örgütü var. Ama bunların içinde Türkiye'ye en çok musallat olan, binlerce gencimizi hayatının baharında şehit eden alçak PKK terör örgütü. 30 Ağustos'u, Gazi Mustafa Kemal'i unutmadığımız gibi PKK'yı, FETÖ'yü ve ülkemizi bölmek isteyen terör örgütlerini unutmayacağız, unutturmayacağız.”

“Cumhuriyetimiz ve vatanımız, şehitlerimizle bugünlere geldi”

Eren Bülbül'ün daha 15 yaşında iken 5 yıl önce teröristlerce şehit edildiğini hatırlatan Gültak, “Günahsız, sübyan, daha 15 yaşında. Ama yüreğinde öyle bir ülke vatan sevgisi var ki, erzak çalan PKK'lı teröristleri görünce güvenlik güçlerine haber vermeye gidiyor. O'nu korumak isteyen komutanımız Ferhat Gedik, üstüne çullanıyor. Caniler 41 kurşun sıkıyor. İkisini de şehit ediyorlar. İşte cumhuriyetimiz ve vatanımız, bu şehitlerimiz ve gazilerimiz ile bugüne kadar geldi. O nedenle bütün bunları unutturmayacağız” diye konuştu.

“Eren'in adını bir parka vermemizi engellemek istediler”

Başkan Gültak, Huzurkent'te belediyeye ait bir parka ‘İyi ki varsın Eren; Eren Bülbül' adını vermek için harekete geçtiklerini de hatırlattığı konuşmasını şöyle sürdürdü; “Belediye meclisimizde, AK Parti ve MHP'li Cumhur İttifakı ‘evet' oyu verdi. Ama birileri ‘hayır' dedi. Eren; ülke aşkıyla şehit olurken, birileri Eren'in isminin bir parka verilmesini hazmedemedi. Ne günlere kaldık. Birileri, hepimizin ortak değeri olan İstiklal Marşını okumuyor. ‘Okumak zorunda değilim' diyerek beyanat veriyor. Ne günlere kaldık. Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını, milletin kalbinde her zaman kahramanlığıyla hatırlanacak olan Eren'i, Ferhat komutanımızı ve onlar gibi şehit olan nice gençlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız. Çünkü unutursak, sonumuz Suriye gibi, Ukrayna gibi olur.”

Gözyaşlarını tutamadılar

Başkan Gültak'ın konuşmasından sonra Mersin Millet Bahçesini dolduran her yaştan vatandaş, Eren Bülbül ve O'nu korumaya çalışırken şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayat hikayesini anlatan 'Kesişme: İyi ki varsın Eren' filmini açık havada hep birlikte izledi. Duygu dolu filmden etkilenen birçok vatandaşın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.