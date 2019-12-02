İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

15 yaşındaki Emre ilk 11'de

15 yaşındaki Emre ilk 11'de
15 yaşındaki Emre ilk 11'de

İstikbal Mobilya Kayserispor’un 15 yaşındaki genç futbolcusu Emre Demir bugün oynanacak olan Beşiktaş maçında sahaya ilk on birde çıkacak.

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor ligin 13.haftasının kapanış maçında bugün İstanbul'da saat 20.00'de ligin güçlü ekiplerinden Beşiktaş'a konuk olacak.

Beşiktaş maçı öncesi Sarı Kırmızılı takımda Emre Demir bugün sahaya ilk kez on birde başlayacak. Emre Demir, İstikbal Mobilya Kayserispor formasıyla bu sezon ilk kez 11'de çıkacak. İstikbal mobilya Kayserispor teknik direktörü Bülent Uygun, "Emre Demir'i bugün ilk 11'de sahaya süreceğim" dedi.

Sarı Kırmızılı takımın, Beşiktaş karşısına şu 11 ile çıkması bekleniyor: Silviu Lung, Tiago Lopes, Benoit Poulain, Aymen Abdennour, Yasir Subaşı, Dja Djedje, Şamil Çinaz, Hasan Hüseyin Acar, Bernard Mensah, Emre Demir, Emmanuel Adebayor

Yüksel Yıkılmaz

 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.