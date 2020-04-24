İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

15 yaşındaki İrem'den 24 gündür haber alınamıyor

15 yaşındaki İrem'den 24 gündür haber alınamıyor
15 yaşındaki İrem'den 24 gündür haber alınamıyor

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kayıplara karışan 15 yaşındaki İrem Dinçer'den 24 gündür haber alınamıyor.

Çamiçi mahallesinde yaşayan Veli ve Sibel Dinçer çiftinin iki çocuğundan birisi olan Düziçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki İrem, 24 gün önce kayıplara karıştı. Ailesinin polise başvurarak yardım istemesi üzerine arama çalışmalarına başlanan İrem'e halen ulaşılamadı.

Kayıp olan küçük kız çocuğu için yakınlarının endişesi ise her geçen gün artarak devam ediyor. Kızlarına seslenen anne Sibel Dinçer, “Canım kızımız nerede ise artık dön de gel. Sensiz geçen her gün kahrından eridik bittik. Ne olur sesimizi duyuyorsan gel. Gel de dinsin, bitsin bu acılarımız” diyerek gözyaşı döktü.

Zeki Kurultak
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.