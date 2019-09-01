İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

15 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı: 1 yaralı

15 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı: 1 yaralı
15 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı: 1 yaralı

Sivas’ta 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, park halindeki 2 otomobile ve 1 yayaya çarptı.

 Edinilen bilgilere göre kaza, saat 10.00 sıralarında Fatih Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde meydana geldi. 15 yaşındaki N.K. idaresindeki 06 ES 061 plakalı otomobil, cadde üzerinde ilerlerken park halindeki 34 AHK 988 ve 58 TA 944 plakalı otomobillere çarptı. Çarpmanın ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden ehliyetsiz sürücü, halı yıkayan arkadaşlarının yanına gitmek için karşıdan karşıya geçen D.D.'ye çarptı. Kazada park halindeki araçlarda maddi hasar oluşurken, D.D. ise yaralandı. Kaza esnasında yol kenarında halı yıkayan kadınları ise otomobil teğet geçti. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.  

Veysel Korkmaz - Onur Erden
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.