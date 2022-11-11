İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

15 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü JASAT tarafından yakalandı

15 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü JASAT tarafından yakalandı
15 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü JASAT tarafından yakalandı

Diyarbakır’da İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde, "mağdurun ruh ve beden sağlığını bozacak şekilde çocuğun cinsel istismarı suçundan" hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K., Bağlar ilçesinde düzenlenen operasyon sonucunda yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Muhammet Hüseyin İçli

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.