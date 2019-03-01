15 yıl hapis cezasıyla aranan zanlı, uygulamada yakalandı

Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahıslara yönelik olarak huzur ve güven operasyonu düzenledi. Operasyon sonucunda kasten adam öldürme suçundan aranan F.K.C. (21) ile değişik suçlardan aranan 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından Afşin Adliyesi'ne sevk edilen 5 şahıstan F.K.C., tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

F.K.C.'nin, Antalya'da 2012 Ağustos'unda işlenen cinayetle ilgili olarak bir süre cezaevinde yattığı öğrenildi. F.K.C.'nin, 3 yıl önce cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildiği, Antalya Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılama sonucunda ise 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.