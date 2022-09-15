15 yıl önce arkadaşını öldürmüştü, 28 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Edinilen bilgiye göre, Gölcük ilçesinde yaşayan Mahmut Şahin, 15 Mayıs 2007 tarihinde kayboldu. Yakınlarının kayıp ihbarı sonrasında Şahin'in bulunması için çalışma başlatıldı. Arama çalışmaları sürerken, Mahmut Şahin'in hiçbir akrabalığı bulunmayan ve aynı ilçede yaşayan arkadaşı Nihat Şahin'in de kaybolduğu ihbarı alındı. Kayboldukları yıl yapılan çalışmalarda Mahmut Şahin ve Nihat Şahin'e ait herhangi bir ize rastlanılmadı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 14 yıl sonra yeniden açılan dosyada, iki arkadaşın cinayete kurban gittiği belirlendi. Ekipler tarafından Nihat Şahin'in cesedine ulaşılırken, Mahmut Şahin'in cesedine ulaşılamadı. Olaya ilişkin 2021 yılının şubat ayında gözaltına alınan Serdar Topçu (38) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma dolayısıyla başka bir suçtan tutuklu bulunan Yusuf Ziya Bayrak ve firari Ferhat Savaş'ın da iki kişinin öldürülmesi olayına karıştığı belirlendi. 2 şüpheli de dosyaya dahil edildi.

"Ben katil değilim"

Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıkların yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Serdar Topçu ve avukatı katıldı. Savunma yapan sanık Serhat Topçu, "Nihat bana para karşılığında birisini öldürmemi istedi. Ben bunu kabul etmeyince böyle bir olay yaşandı. Ben katil değilim, anlık bir tartışma sonrasında silah ateş aldı. Nihat'ı öldürmek için herhangi bir keşif ve plan yapmadım. Ben insan öldürme meraklısı biri değilim, beraatımı istiyorum" dedi.

28 yıl 4 ay hapis cezasına hükmedildi

Mahkeme heyeti, sanık Serdar Topçu'nun Nihat Şahin'i "kasten öldürme" suçundan 25 yıl, maktule karşı işlediği "hırsızlık" suçundan da 3 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Diğer sanıklardan Yusuf Ziya Bayrak'ın "delilleri yok etme" suçundan 10 ay hapis cezasıyla, firari Ferhat Savaş'ın dosyasının da tefrik edilmesine karar verildi. Mahmut Şahin'in cesedine rastlanılmadığı ve herhangi bir delile ulaşılamadığı için sanıklar hakkında herhangi bir karar verilmedi.

Fehime Kartal

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