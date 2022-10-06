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15 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi Mersin'de yakalandı

15 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi Mersin'de yakalandı
15 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi Mersin'de yakalandı

Mersin polisi, 15 yıl önce Şanlıurfa'da işlenen cinayetin zanlısını Mersin'de sahte kimlikle yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2007 yılında Şanlıurfa'da Y.K. isimli şahsın öldürülmesiyle ilgili aranan bir şahsın Mersin'de olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda şahsın saklandığı adresi de tespit eden ekipler, yaptıkları operasyonla İ.B. isimli şüpheliyi sahte kimlikle gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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