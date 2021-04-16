15 yıl sonra ortaya çıkan korkunç cinayete zorla katılmış

İzmir'de oto alım satım işi ile uğraşan Orhan Karaoğlan (39), 15 yıl önce ortadan kayboldu. Denizli'de yaşayan ailesi kendisine ulaşamayınca, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polisin her yerde aradığı Karaoğlan'ın izine ulaşılamayınca dosya rafa kaldırıldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2018 yılı başında kurulan özel ekip, kayıtlara kayıp şahıs olarak geçen Orhan Karaoğlan dosyasını raftan indirdi. Karaoğlan'ın o dönemde irtibatlı olduğu kişileri takip eden polis ekipleri, 40'ı aşkın kişinin ifadesine başvurdu. 2 yıl boyunca yapılan çalışmanın ardından Karaoğlan'ın, ortağı Serkan Oğuz (45), personelleri Mehmet Yüksel (48) ve Yakup Aldemir (44) tarafından, alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma sonucu bir otomobilde emniyet kemeriyle boğulduğu, üzerine alkol dökülerek yakılan cesedinin de Manisa'nın Salihli ilçesindeki bir dere yatağına atıldığı tespit edildi. Oğuz'un başka bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu belirlenirken, diğer şüphelilerden Mehmet Yüksel Denizli'de, Yakup Aldemir ise İzmir'de operasyonla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde, “Tasarlayarak öldürme” suçundan dava açıldı. Davanın bugün görülen duruşmasına tutuklu sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

“Bazı suçları üstlenmek zorunda kaldım”

Orhan Karaoğlan'ın öldürülmesi olayına doğrudan katılmadığını savunan tutuklu sanık Serkan Oğuz, “Bu olaya zorla katıldım. Daha sonraki celselerde Yakup Aldemir ile ilgili başka suçlara ilişkin açıklamalarda bulunacağım. Yakup Aldemir'in tehditleri nedeniyle bazı suçları üstlenmek zorunda kaldım. Üstlenmek zorunda olduğum suçlardan dolayı İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi ve Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından mahkumiyetime karar verildi” dedi.

Cinayet ortaya çıkmadan önce verdiği ifadelerin doğru olmadığını söyleyen tutuklu sanık Serkan Oğuz, “Cinayet ortaya çıktıktan sonra dosya kapsamındaki delilleri bilmediğim için savunma yapmadım, susma hakkımı kullandım. Cezaevinden gönderdiğim savunma dilekçemin kapsamı ve huzurdaki savunmam doğrudur. İddia edildiği gibi eski eşime Orhan'ı Mehmet ile birlikte öldürdüğümüzü söylemedim” diye konuştu.

“Bana yanlış yaptılar”

Tutuklu sanık Yakup Aldemir de “Diğer sanıklar Serkan ve Mehmet'e İzmir'e geldiklerinde sadece yardım ettim. İhtiyaçlarını karşıladım. Eşimi dostumu onlarla tanıştırdım. Onlar bana yanlış yaptılar” dedi.

Diğer tutuklu sanık Mehmet Yüksel ise olayın aydınlanması için hiçbir şeyi saklamayarak açıkça anlattığını söyledi.

“Aralarında ticari ilişki yok”

Tutuklu sanık Yakup Aldemir'in avukatı Tuğrul Gündüz, Yakup Aldemir'in diğer sanıklar Serkan ve Mehmet ile birlikte galeri işletmediğini savunarak, “Yakup'Ia diğer sanıklar arasında sadece arkadaşlık ilişkisi vardır. Arkadaşlık ilişkisi dışında aralarında ticari ilişki yoktur. İddianamede bu husus hatalı olarak birlikte galeri işlettikleri şeklinde yazılmıştır. Bu maddi hatanın öncelikle düzeltilmesi gerekir” dedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Ali Gözeten

